По мнению политологов в Башкирии вот уже многие годы бюджет является социально ориентированным

По мнению политолога Николая Евдокимова, попадание Башкортостана в топ-3 субъектов РФ по направлению мер защиты детей и семей во время COVID-19 в рейтинг составленным ЭИСИ выглядит полностью оправданным. По мнению эксперта, институт каждый день проводит анализ громадных массивов информации.

По словам Евдокимова, бюджет региона является социально-ориентированным уже длительный период времени, по причине чего попадание региона на вторую позицию рейтинга удивлять никого не должно. По мнению политолога, теперь Башкирии следует подтягивать другие сферы, где ее показатели оказались несколько слабее других регионов.