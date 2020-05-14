В 63 районах Башкирии установили более 600 новых аппаратов фиксации нарушений

Данная инициатива была реализована в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденного Владимиром Путиным.
Буквально недавно было смонтировано 114 комплекса автофиксации, после чего их стало на территории региона 609. Если говорить точнее, они смонтированы в 63 региональных муниципалитетах.
В ГИБДД говорят, что наличие подобных камер даст возможность существенно снизить количество аварийных ситуаций. Например, если сравнивать март 2019 года и текущего, то показатель количества аварий упал на 16%. А смертность снизилась на внушительные 47 процентов.