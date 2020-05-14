+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Экономика
14 Мая 2020, 20:48

В 63 районах Башкирии установили более 600 новых аппаратов фиксации нарушений

В Башкортостане завершен монтаж комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. 609 камер смонтировали по территории республики.

Данная инициатива была реализована в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденного Владимиром Путиным.
Буквально недавно было смонтировано 114 комплекса автофиксации, после чего их стало на территории региона 609. Если говорить точнее, они смонтированы в 63 региональных муниципалитетах.
В ГИБДД говорят, что наличие подобных камер даст возможность существенно снизить количество аварийных ситуаций. Например, если сравнивать март 2019 года и текущего, то показатель количества аварий упал на 16%. А смертность снизилась на внушительные 47 процентов.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru