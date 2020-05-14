Башкирия считает приоритетом продвижение продукции «Халяль» за рубеж

Стандарт "Халяль" на сегодняшний день распространяется не только на продукты, но и на бытовую химию, а также одежду.

В рамках воплощения в жизнь нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" вышеупомянутый Госкомитет уже создал "дорожную карту" для экспорта региональной продукции. После проведения сертификации и аудита начнется развитие инвестпроектов и их поддержка со стороны государства.