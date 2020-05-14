Башкирия считает приоритетом продвижение продукции «Халяль» за рубеж
На совещании Государственного комитета Башкирии по внешнеэкономическим связям со смежными ведомствами приняли решение продвигать продукцию "Халяль" за рубеж. Это одно из основных направлений для властей Башкортостана.
Стандарт "Халяль" на сегодняшний день распространяется не только на продукты, но и на бытовую химию, а также одежду.
В рамках воплощения в жизнь нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" вышеупомянутый Госкомитет уже создал "дорожную карту" для экспорта региональной продукции. После проведения сертификации и аудита начнется развитие инвестпроектов и их поддержка со стороны государства.
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