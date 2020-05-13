В Уфе банк ДОМ.РФ направит средства на строительство высотного дома

Финансирование будет предоставлено для строительства жилого комплекса под названием "Июнь". В роли застройщика выступит СЗ "СМУ-4".

В республиканском Госкомитете по строительству и архитектуре рассказали, что упомянутый жилой комплекс представляет собой дом на 396 квартир и высотой 29 этажей. Реализация проекта задумана в географическом центре Уфы рядом с проспектами Салавата Юлаева и Октября, которые являются основными городскими транспортными магистралями. Данный район в плане застройки привлекателен наличием развитой инфраструктуры - здесь есть несколько торговых центров, а также детсадов и школ.