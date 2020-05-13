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Экономика
13 Мая 2020, 19:17

В Уфе банк ДОМ.РФ направит средства на строительство высотного дома

Банк ДОМ.РФ потратит 809 миллионов рублей на возведение дома в Уфе, столице Башкортостана.

Финансирование будет предоставлено для строительства жилого комплекса под названием "Июнь". В роли застройщика выступит СЗ "СМУ-4".
В республиканском Госкомитете по строительству и архитектуре рассказали, что упомянутый жилой комплекс представляет собой дом на 396 квартир и высотой 29 этажей. Реализация проекта задумана в географическом центре Уфы рядом с проспектами Салавата Юлаева и Октября, которые являются основными городскими транспортными магистралями. Данный район в плане застройки привлекателен наличием развитой инфраструктуры - здесь есть несколько торговых центров, а также детсадов и школ.
По словам Анны Авдокушиной, вице-президента Банка ДОМ.РФ, в существующих условиях задача банка в секторе жилищного строительства - делать все для того, чтобы ситуация в отрасли была стабильной. Для воплощения в жизнь различных проектов застройщикам требуются финансовые ресурсы, а проектное финансирование обеспечивает стабильный доступ к ним на всех этапах реализации проекта. Авдокушина добавила, что Банк ДОМ.РФ каждый день рассматривает заявки, что поступают и заключает сделаны с девелоперскими фирмами.
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