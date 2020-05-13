В Башкирии в режиме онлайн стартовал антикризисный интенсив для соцпредпринимателей

Он был утвержден в рамках так называемого "майского указа" Владимира Путина, президента РФ. Проведение интенсива будет проходить в онлайн-режиме.

Следует сказать, что он будет одним из целого ряда дистанционных мероприятий для субъектов МСП, который проводят свою деятельность в сектор социального предпринимательства. Этот цикл будет проходить 12 - 15 мая.

В рамках цикла эксперты и приглашенные гости будут рассказывать о таких, казалось бы, известных вещах, что кризис - это время возможностей, будут говорить о том, как можно привлечь финансирование даже в сложные и времена и о том, как провести оптимизацию ресурсов в кризисных условиях. Среди участников можно назвать Александра Еремеева, управляющего партнера компании Product Vision, эксперта в сфере развития стартапов, а также Юлию Ракову, директора по маркетингу GetResponse Россия и других.

В пресс-службе республиканского Госкомитета по предпринимательству рассказали, что проведением антикризисного интенсива будет заниматься Фонд поддержки социальных проектов и АО "МСП Банк" вместе с АО "Корпорация "МСП". Составляющими данного интенсива будут мастер-классы и тренинги по самым насущным проблемам, с которыми сталкиваются соцпредприниматели в нынешние времена.