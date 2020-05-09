Жители ряда населенных пунктов Башкирии в 2021 году получат чистую воду

Обеспечение чистой водой жителей населенных пунктов Якшиваново, Горново, Карюгино, Кумлекуль и других стало возможным благодаря реализации регпроекта "Чистая вода" и национального проекта "Экология".
Передача в эксплуатацию водных сетей запланирована в 2021 году и контролируется Министерством ЖКХ республики.
Борис Беляев, министр жилищно-коммунального хозяйства региона, провел на месте строительных работ совещание, отметив значимость обеспечения водой местных жителей.
Сотрудники ведомства рассказали о ходе возведения водозабора. На данный момент смонтированы конструкции для установки насосных станций и блока управления. Вместе с этим производится прокладка водосетей, которые соединят населенные пункты с водозабором.