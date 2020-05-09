+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Экономика
9 Мая 2020, 00:32

Жители ряда населенных пунктов Башкирии в 2021 году получат чистую воду

В Башкирии приступили к строительству водных сетей в ряде поселков.

Обеспечение чистой водой жителей населенных пунктов Якшиваново, Горново, Карюгино, Кумлекуль и других стало возможным благодаря реализации регпроекта "Чистая вода" и национального проекта "Экология".
Передача в эксплуатацию водных сетей запланирована в 2021 году и контролируется Министерством ЖКХ республики.
Борис Беляев, министр жилищно-коммунального хозяйства региона, провел на месте строительных работ совещание, отметив значимость обеспечения водой местных жителей.
Сотрудники ведомства рассказали о ходе возведения водозабора. На данный момент смонтированы конструкции для установки насосных станций и блока управления. Вместе с этим производится прокладка водосетей, которые соединят населенные пункты с водозабором.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru