Жители ряда населенных пунктов Башкирии в 2021 году получат чистую воду

Обеспечение чистой водой жителей населенных пунктов Якшиваново, Горново, Карюгино, Кумлекуль и других стало возможным благодаря реализации регпроекта "Чистая вода" и национального проекта "Экология".

Передача в эксплуатацию водных сетей запланирована в 2021 году и контролируется Министерством ЖКХ республики.

Сотрудники ведомства рассказали о ходе возведения водозабора. На данный момент смонтированы конструкции для установки насосных станций и блока управления. Вместе с этим производится прокладка водосетей, которые соединят населенные пункты с водозабором.