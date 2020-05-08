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Экономика
8 Мая 2020, 15:13

Башкирия вошла в ТОП-5 лидеров по вводу жилья первом квартале 2020 года

По данным сайта ufa.cian.ru Башкирия вошла в ТОП-5 регионов по объему ввода нового жилья в I квартале этого года.

В республике введено более 0,6 миллионов кв/м жилья. В итоге Башкирия заняла 2 место в Приволжском федеральном округе после Республики Татарстан. А в целом по стране их опережают Москва, Московская область и Краснодарский край.
Как сообщила Евгения Лефлеря, директор по развитию агентства элитной недвижимости, Башкирия является довольно-таки успешным регионом. Жители, которые имеют в запасе денежные средства, ищут способы вложить их. На фоне того, что курс доллара претерпевает изменения, стало выгодно вкладываться в недвижимость. Кроме того, информация о налогообложении вкладов с суммой более 1 млн рублей, подвигла жителей вкладываться в недвижимость.
Как заявил эксперт, влияние оказало и снижение ставок по ипотеке.
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