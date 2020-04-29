Продукцией «Башспирта» начали интересоваться зарубежные партнеры

Услуга по поиску иностранных партнеров и клиентов производится в рамках реализации нацпроекта под названием "Международная кооперация и экспорт", который был утвержден майским указом Владимира Путина, президента России.

Не так давно, к примеру, состоялись переговоры в режиме онлайн между ООО "Ричман-Минерал" из Башкирии и швейцарской компанией Landor. Их организовал региональный Госкомитет по внешнеэкономическим связям. Башкирская фирма показала потенциальным партнерам собственную продукцию - гранулированное минеральное удобрение без хлора под названием "Эко Калий".