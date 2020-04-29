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Экономика
29 Апреля 2020, 18:06

Продукцией «Башспирта» начали интересоваться зарубежные партнеры

Партнеры из Турции заинтересовались продукцией ликероводочной компании "Башспирт", которая является крупнейшим производителем на территории России.

Ранее Российский экспортный центр способствовал заключению контракта на поставку спирта вышеупомянутого производителя в Азербайджан.
Услуга по поиску иностранных партнеров и клиентов производится в рамках реализации нацпроекта под названием "Международная кооперация и экспорт", который был утвержден майским указом Владимира Путина, президента России.
Не так давно, к примеру, состоялись переговоры в режиме онлайн между ООО "Ричман-Минерал" из Башкирии и швейцарской компанией Landor. Их организовал региональный Госкомитет по внешнеэкономическим связям. Башкирская фирма показала потенциальным партнерам собственную продукцию - гранулированное минеральное удобрение без хлора под названием "Эко Калий".
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