В Башкирии в рамках нацпроекта приступили к ремонту автодороги Уфа-Нагаево

По сообщению пресс-центра городской администрации - это один из протяженных участков дорожно-строительного сезона этого года. Работы будут проведены на участке, протяженностью 11 километров, от улицы Бородинской до М-5.

Дорожные рабочие уже приступили к снятию старого слоя асфальта. Далее последуют обустройство и облагораживание обочины. Завершить работы планируется до 31 августа текущего года. Для обеспечения безопасности дорожного движения, на время выполнения работ, будут введены ограничения движения автотранспортных средств.