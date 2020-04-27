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27 Апреля 2020, 17:26

В Башкирии в рамках нацпроекта приступили к ремонту автодороги Уфа-Нагаево

В Республике Башкортостан приступили к ремонтным работам на автотрассе Уфа-Нагаево.

По сообщению пресс-центра городской администрации - это один из протяженных участков дорожно-строительного сезона этого года. Работы будут проведены на участке, протяженностью 11 километров, от улицы Бородинской до М-5.
Дорожные рабочие уже приступили к снятию старого слоя асфальта. Далее последуют обустройство и облагораживание обочины. Завершить работы планируется до 31 августа текущего года. Для обеспечения безопасности дорожного движения, на время выполнения работ, будут введены ограничения движения автотранспортных средств.
С 24 апреля начат ремонт улицы Рыбакова на участке от улицы Калинина до Кольцевой, протяженностью 300 м. Работы на этом объекте планируется завершить до 31 июля этого года.
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