Ксения Собчак анонсировала свое участие на международном форуме в Уфе
Известная медийная личность Ксения Собчак анонсировала в социальных сетях свое участие в первом международном форуме «Мир против коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Мероприятие состоится в Уфе 28 апреля в режиме онлайн.
Политик отметила глобальность проводимой в Росси экономической конференции, которую будут транслировать ведущие зарубежные и отечественные средства массовой информации.
На форуме кроме Собчак, которая выступит в качестве модератора сессии, примут участие такие известности как Параг Ханна, Митио Каку, Нассим Талеб, Люк Бессон и Радий Хабиров.
Форум поможет ответить на вопросы связанные с последствиями пандемии коронавируса и выходом из экономического кризиса.
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