Ксения Собчак анонсировала свое участие на международном форуме в Уфе

Политик отметила глобальность проводимой в Росси экономической конференции, которую будут транслировать ведущие зарубежные и отечественные средства массовой информации.

На форуме кроме Собчак, которая выступит в качестве модератора сессии, примут участие такие известности как Параг Ханна, Митио Каку, Нассим Талеб, Люк Бессон и Радий Хабиров.