Фермер из Башкирии благодаря «Агростартапу» планирует получить богатый урожай огурцов

Благодаря полученному в 2019 году по программе "Агростартап" гранту в размере 3 млн рублей, Андрей модернизировал сделанную собственными руками теплицу и заказал новую из завода.

Средства позволили молодому человеку оборудовать в теплице газовое отопление, систему капельного полива и искусственное освещение овощей.

Теплица пока имеет скромные размеры - 500 квадратных метров, но к ней в скором времени добавится еще одна, заводского изготовления и площади увеличатся в два раза.

В прошлом году Цепилов получил примерно восемь тонн огурцов, в нынешнем сезоне предприниматель планирует получить и поставить в магазины гораздо больше.