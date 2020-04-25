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Экономика
25 Апреля 2020, 13:48

Фермер из Башкирии благодаря «Агростартапу» планирует получить богатый урожай огурцов

Не первый год успешно ведет свой тепличный бизнес предприниматель из села Дуван А.Цепилов.

Благодаря полученному в 2019 году по программе "Агростартап" гранту в размере 3 млн рублей, Андрей модернизировал сделанную собственными руками теплицу и заказал новую из завода.
Средства позволили молодому человеку оборудовать в теплице газовое отопление, систему капельного полива и искусственное освещение овощей.
Теплица пока имеет скромные размеры - 500 квадратных метров, но к ней в скором времени добавится еще одна, заводского изготовления и площади увеличатся в два раза.
В прошлом году Цепилов получил примерно восемь тонн огурцов, в нынешнем сезоне предприниматель планирует получить и поставить в магазины гораздо больше.
Напомним, в республике проект "Агростартап" реализуется в рамках программы господдержки индивидуальных предпринимателей. В прошлом году обладателями денежных грантов стали 115 начинающих фермеров. В нынешнем году суммарный размер грантов проекта составит более 260 млн рублей.
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