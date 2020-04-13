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Экономика
13 Апреля 2020, 19:29

Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство нового жилого дома в Стерлитамаке

В городе Стерлитамаке возведут 8-этажный жилой дом.

Расположится он на улице Сакко и Ванцетти, где хорошо развита транспортная инфраструктура, а поблизости имеется несколько детсадов и школ. 126-квартирный дом планируется сдать в середине следующего года.
Реализовать данный проект стало возможным благодаря открытой банком ДОМ.РФ кредитной линии застройщику «Жилье Плюс». Финансовые вложения в проект составят 218 млн рублей.
Башкирия заняла лидирующие позиции по переходу на новую модель строительства жилья, способствующая реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». По данным на начало апреля, более 1 млн квадратных метров жилья возводятся в рамках перехода на счета эскроу. Общий объем возведения жилья составляет более 3,5 млн квадратных метров.
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