Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство нового жилого дома в Стерлитамаке

Расположится он на улице Сакко и Ванцетти, где хорошо развита транспортная инфраструктура, а поблизости имеется несколько детсадов и школ. 126-квартирный дом планируется сдать в середине следующего года.
Реализовать данный проект стало возможным благодаря открытой банком ДОМ.РФ кредитной линии застройщику «Жилье Плюс». Финансовые вложения в проект составят 218 млн рублей.
Башкирия заняла лидирующие позиции по переходу на новую модель строительства жилья, способствующая реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». По данным на начало апреля, более 1 млн квадратных метров жилья возводятся в рамках перехода на счета эскроу. Общий объем возведения жилья составляет более 3,5 млн квадратных метров.