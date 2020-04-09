+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Экономика
9 Апреля 2020, 20:33

В Башкирии досрочно приступили к ремонту дорог

В Башкирии дорожные работы начались раньше намеченных сроков. Об этом заявили в Госкомтрансе региона. Строительные и ремонтные работы планируют завершить осенью.

Дорожные работы начнут с участка трассы Уфа-Нагаево до автодороги М-5 «Урал», поскольку она является ключевой транспортной артерией города. По прогнозам специалистов ремонт на данном участке продлится 2 года.
В ведомстве также рассказали, что благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Уфе ведется большая работа по созданию надежной и комфортной транспортной системы. До середины сентября более 20 участков дорог общей длиной около 20 километров приведут в норму.
В список улиц, на которых будет произодиться ремонт вошли Нехаева, Новоженова, М.Гафури, Левитана, Красина, Ветошникова, Ак.Королева и другие. Дорожное полотно будет ремонтироваться по технологии объемного проектирования асфальтобетонных смесей «Superpave».
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru