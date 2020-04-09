В Башкирии досрочно приступили к ремонту дорог

Дорожные работы начнут с участка трассы Уфа-Нагаево до автодороги М-5 «Урал», поскольку она является ключевой транспортной артерией города. По прогнозам специалистов ремонт на данном участке продлится 2 года.

В ведомстве также рассказали, что благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Уфе ведется большая работа по созданию надежной и комфортной транспортной системы. До середины сентября более 20 участков дорог общей длиной около 20 километров приведут в норму.