Как работодателям Башкирии сохранить рабочие места в период самоизоляции: подробная инструкция

Это имеет отношение абсолютно ко всем, независимо от того, частичная у них занятость или полная, работают они или нет. Зачем это нужно? Во-первых, для максимальной помощи из федерального бюджета.

Данные о работниках необходимо подавать по мере изменения данных. Министерство труда России разрабатывает меры поддержки занятости в организациях в связи с мероприятиями касаемыми распространения коронавируса в стране.

Подробная инструкция об условиях подачи сведений размещена на сайте Минтруда.

Руководителю необходимо совершить лишь несколько операций для дальнейшего благополучия своих сотрудников:

Операция 1: Пройти регистрацию на портале "Госуслуги" и получить подтверждение своей учетной записи в ЕСИА.

Операция 2: Завести личный кабинет на Портале "Работа в России".

Операция 3. Чтобы зарегистрироваться через ЕСИА перейдите по ссылке "Войти" на главной странице (в правом верхнем углу) Портала "Работа в России". На странице "Вход для работодателей" кликните "Войти через ЕСИА".

Операция 4: Для вас откроется форма авторизации ЕСИА. Произведите вход. Для этого воспользуйтесь своей электронной почтой и паролем. На форме "Войти как" выберите организацию, которую намереваетесь зарегистрировать на портале "Работа в России".



Операция 5: После того как вы выберете организацию вам станет доступна форма "Регистрация организации". Если юрлицо, с указанным в ЕСИА ОГРН, зарегистрировано на портале, система предложит присоединиться к зарегистрированной компании. Выберите пункт, соответствующий организации, к которой Вы хотите присоединиться.

Операция 6: Выберите роль, с которой Вы хотите присоединиться к компании. Рекомендуем выбрать роль "Владелец". Роль "Администратор" отличается от роли "Менеджер" присутствием дополнительных прав по управлению учетными записями других пользователей.

Операция 7: После того как вы выберете нужный вариант регистрации компании и нажмете "Сохранить", пользователь получает доступ к личному кабинету работодателя.

Операция 8: После входа в новостной ленте нужно выбрать "Оперативный мониторинг занятости" и заполнить онлайн-форму "Сбор сведений в связи с распространением коронавирусной инфекции для предоставления сведений о работниках". Порядок действий изложен в Инструкции. Информацию в отчетную форму необходимо подавать по мере изменения данных.