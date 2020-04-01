В Башкирии определили победителей конкурса «Экспортёр года»

Список предприятий победителей: АО «Инженерная компания «Квантор, ООО ГК «Эксперимент», АО «АРТ-Оснастка», ООО «Уфахимкомплект», ООО «Русская купоросная компания», ООО «Инновации в бурении», ООО «Чишминский маслоэкстракционный завод», ОАО «Чишминский сахарный завод», ПАО «Уфаоргсинтез», ООО НПП «Пакер», ООО «Кроношпан Башкортостан». Участников оценивали по различным критериям. В их числе: номенклатура экспортной продукции, география экспортных поставок, годовой объем экспорта, участие в мероприятиях международного уровня.

Задача конкурса «Экспортёр года» - повышение престижа и конкурентоспособности продукции башкирских производителей на внешнем рынке. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и республиканских проектов «Развитие экспорта услуг в РБ» и «Развитие экспорта в РБ».