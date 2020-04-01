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Экономика
1 Апреля 2020, 20:36

В Башкирии определили победителей конкурса «Экспортёр года»

В конкурсе приняли участие индивидуальные предприниматели и предприятия, занимающиеся предоставлением услуг или поставками продукции собственного производства. Из 28 компаний жюри назвало призеров в 11 номинациях.

Список предприятий победителей: АО «Инженерная компания «Квантор, ООО ГК «Эксперимент», АО «АРТ-Оснастка», ООО «Уфахимкомплект», ООО «Русская купоросная компания», ООО «Инновации в бурении», ООО «Чишминский маслоэкстракционный завод», ОАО «Чишминский сахарный завод», ПАО «Уфаоргсинтез», ООО НПП «Пакер», ООО «Кроношпан Башкортостан».

Участников оценивали по различным критериям. В их числе: номенклатура экспортной продукции, география экспортных поставок, годовой объем экспорта, участие в мероприятиях международного уровня.
Задача конкурса «Экспортёр года» - повышение престижа и конкурентоспособности продукции башкирских производителей на внешнем рынке. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и республиканских проектов «Развитие экспорта услуг в РБ» и «Развитие экспорта в РБ».
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