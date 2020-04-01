Молодой бизнесмен из Башкирии запустил производство колбасы

Предприятие, расположившееся в селе Малояз, в перспективе планирует производить несколько сортов полукопчёных колбас и других мясных деликатесов.

Руководитель кооператива Д.Юсупов в 2019 году выиграл грант по программе доходогенерирующих проектов и вложил средства в перспективное производство.

Кооператор из Малояза рассказал, что суммарная стоимость проекта составила более трех миллионов рублей, собственные средства составили 300 тысяч рублей. На начальном этапе был открыт цех по производству мясных полуфабрикатов, затем было приобретено оборудование для копчения мяса.

Жителям Салаватского района пришлась по вкусу колбаса "Краковская", выпуск которой дал старт мясному производству. Это и неудивительно, ведь производится колбаса из натурального мяса, а качеству здесь уделяется особое внимание.