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Экономика
31 Марта 2020, 23:07

В Башкирии для борьбы с лесными пожарами закупили новую спецтехнику

В Башкирии в рамках национального проекта направленного на защиту экологии республики осуществляется обновление парка лесопожарной и лесокультурной техники. Итоги проверки Россельхозом показали, что в республике готовы к сезону-2020.

Всего в республику поступило около 14 единиц тракторов марки Беларус. Для Лесопожарного центра Башкирии был приобретен седельный тягач на базе МАЗа и 2 единицы автоцистерн на шасси ГАЗ.
Как рассказал министр лесного хозяйства Башкирии М.Шарафутдинов, на закупку техники и оборудования для борьбы с лесными пожарами заложено более 76 млн рублей. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов».
Кроме того, сейчас организуются все необходимые условия для быстрого реагирования служб охраны леса, остается только эффективно работать с имеющейся спецтехникой.
Марат Шарафутдинов рассказал, что в 2020 году перед министерством стоит задача на 97 процентов обеспечить оснащенность Лесопожарного центра и не допустить пожары в лесном фонде.
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