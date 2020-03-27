В Белорецком районе Башкирии открылись сразу два детсада

В пресс-службе Госстроя подчеркнули, что для жителей Абазаково это значимое событие, поскольку за всю его историю это первый такой объект. Общая площадь детсада составляет примерно две тысячи квадратных метров. На его посещение уже записано более 140 детей в возрасте от полутора до 6,5 лет. В Инзере же с введением в эксплуатацию нового детсада ликвидировалась очередь из 150 детей.