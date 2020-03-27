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Экономика
27 Марта 2020, 22:43

В Белорецком районе Башкирии открылись сразу два детсада

Детские сады в Инзере и Абзаково построили в рамках национального проекта "Демография".

В пресс-службе Госстроя подчеркнули, что для жителей Абазаково это значимое событие, поскольку за всю его историю это первый такой объект. Общая площадь детсада составляет примерно две тысячи квадратных метров. На его посещение уже записано более 140 детей в возрасте от полутора до 6,5 лет. В Инзере же с введением в эксплуатацию нового детсада ликвидировалась очередь из 150 детей.
Глава Белорецкого района А.Иванюта рассказал, что с введенными объектами у 34 человек появились рабочие места. Педколлектив пополнился специалистами редких профилей: инструктор по физкультуре для детей с ОВЗ и логопед.
Два новых детских сада в селах двухэтажные. В них предусмотрены залы для спортивных и музыкальных занятий, медпункт, пищеблок, комнаты для коррекционно-развивающих занятий.
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