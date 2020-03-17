В Башкирии открылся новый детсад на 140 мест в Мечетлинском районе

Объект на 140 мест был возведен в Башкирии в рамках нацпроекта "Образование".
Детский сад здесь ждали с нетерпением, так как он поможет существенно снизить очередность и создать дополнительные рабочие места.
Новое здание детсада состоит из двух этажей. Здесь имеются помещения для различных групп детей, доступны буфет, раздевалка, спальные и игровые комнаты.
В 2020 году в Башкирии в рамках национального проекта "Демография" запланировано строительство еще 24 детсадов для детей от двух месяцев до трех лет. Общее количество мест составит около 3890. На данные цели из бюджета выделено более 1,40 млрд рублей, 1,39 млрд рублей - предоставил федеральный бюджет.