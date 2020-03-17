В Башкирии открылся новый детсад на 140 мест в Мечетлинском районе

Объект на 140 мест был возведен в Башкирии в рамках нацпроекта "Образование".

Детский сад здесь ждали с нетерпением, так как он поможет существенно снизить очередность и создать дополнительные рабочие места.

Новое здание детсада состоит из двух этажей. Здесь имеются помещения для различных групп детей, доступны буфет, раздевалка, спальные и игровые комнаты.