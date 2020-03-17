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17 Марта 2020, 16:34

В Башкирии открылись два новых ФАПа в Мечетлинском районе

В Мечетлинском районе Башкирии открылись новые ФАПы в населенных пунктах Нижнее Бобино и Малоустьикинское.

Ранее медучреждения находились в зданиях детсадов. Модульные конструкции для возведения медицинских пунктов были приобретены летом 2019 года, сразу после распоряжения главы республики Р.Хабирова приехавшего в район с рабочим визитом.
Новые ФАПы оборудованы различными кабинетами: фельдшерскими, процедурными, акушерскими. Имеются санитарные и бытовые комнаты, а также комнаты для нужд персонала и пациентов. Не забыли здесь про систему вентиляции, канализацию, холодной и горячей воде. Имеется вся необходимая медтехника и диагностические инструменты.
Медпомощь в деревне Нижнее Бобино будет оказывать специалист М. Сальмаев приехавший сюда вместе с семьей из Оренбурга.
В нынешнем году в Башкирии запланирована замена около 72 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии. Кроме того, в течение года в эксплуатацию введут еще 13 ФАПов по республиканской адресной инвестиционной программе.
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