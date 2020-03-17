В Башкирии открылись два новых ФАПа в Мечетлинском районе

Ранее медучреждения находились в зданиях детсадов. Модульные конструкции для возведения медицинских пунктов были приобретены летом 2019 года, сразу после распоряжения главы республики Р.Хабирова приехавшего в район с рабочим визитом.

Новые ФАПы оборудованы различными кабинетами: фельдшерскими, процедурными, акушерскими. Имеются санитарные и бытовые комнаты, а также комнаты для нужд персонала и пациентов. Не забыли здесь про систему вентиляции, канализацию, холодной и горячей воде. Имеется вся необходимая медтехника и диагностические инструменты.

Медпомощь в деревне Нижнее Бобино будет оказывать специалист М. Сальмаев приехавший сюда вместе с семьей из Оренбурга.