В Башкирии бренд "Травы Караидели" благодаря грантовой поддержке увеличил ассортимент продукции

К этому шагу бизнесмена из деревни Куртлыкуль подстегнул региональный проект по созданию сельхозкооперативов на основе доходогенерирующих проектов граждан. Об этом сообщили в пресс службе Министерства сельского хозяйства республики.

За время существования программы в регионе было организовано более 220 новых сельхозкооперативов. Отметим, что в прошлом году, в Башкирии было выделено около одного миллиарда рублей на развитие малого бизнеса на селе. Это стало возможным благодаря нацпроектам.