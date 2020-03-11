В Башкирии бренд "Травы Караидели" благодаря грантовой поддержке увеличил ассортимент продукции

К этому шагу бизнесмена из деревни Куртлыкуль подстегнул региональный проект по созданию сельхозкооперативов на основе доходогенерирующих проектов граждан. Об этом сообщили в пресс службе Министерства сельского хозяйства республики.
За время существования программы в регионе было организовано более 220 новых сельхозкооперативов. Отметим, что в прошлом году, в Башкирии было выделено около одного миллиарда рублей на развитие малого бизнеса на селе. Это стало возможным благодаря нацпроектам.
Проект предпринимателя из Караидельского района победил в программе господдержки и был удостоен гранта в размере более 2 млн рублей. На эту сумму кооператив закупил измельчитель, сушилку и прочее оборудование. В итоге ассортимент выпускаемой продукции вырос до 26 единиц. Сейчас бренд "Травы Караидели" поставляет свои сборы с чабрецом, душицей, мелиссой и другими в магазины ряда районов и городов республики.