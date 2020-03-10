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Экономика
10 Марта 2020, 17:59

Минсельхоз России создаст единый реестр пчеловодов

Министерство сельского хозяйства РФ намерено сформировать единый реестр пчеловодов. В список войдут сведения о руководстве сельхозпредприятий, паспорта и местонахождение пасек и т.д..

Башкортостан, наряду с Алтаем и Приморским краем, традиционно является лидером по производству сладкой продукции. Меры государственной поддержки позволяют нарастить темпы производства меда, а, следовательно, успешно реализовывать нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и «Экология».
Помимо этого в регионе активно развивается промышленное пчеловодство и реализация продукции на отечественных и зарубежных рынках. Специалисты уделяют пристальное внимание проблеме отравления пчел во время обработки полей химикатами, которая остро возникла в прошлом году.
В 2020 году в рамках национального проекта «Поддержка экспорта АПК», в стране пройдут разнообразные мероприятия, на которые будут приглашены отечественные и иностранные производители. А в 2021 году Республика Башкортостан станет площадкой для проведения конгресса пчеловодов «Апимондия – 2021».
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