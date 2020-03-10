Минсельхоз России создаст единый реестр пчеловодов

Башкортостан, наряду с Алтаем и Приморским краем, традиционно является лидером по производству сладкой продукции. Меры государственной поддержки позволяют нарастить темпы производства меда, а, следовательно, успешно реализовывать нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и «Экология».

Помимо этого в регионе активно развивается промышленное пчеловодство и реализация продукции на отечественных и зарубежных рынках. Специалисты уделяют пристальное внимание проблеме отравления пчел во время обработки полей химикатами, которая остро возникла в прошлом году.