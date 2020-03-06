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Экономика
6 Марта 2020, 15:27

Радий Хабиров рассказал о внушительных успехах безналичной оплаты с «Алга»

Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях поделился с подписчиками радостной новостью из сферы пассажирских перевозок.

За время введения транспортной карты "Алга" число оплат по ней превысило число тех, кто рассчитывается за проезд наличными. Эта цифра составила 150000 поездок. По мнению руководителя региона, это внушительный результат в борьбе с «гигантскими теневыми оборотами».
Хабиров рассказал, что картой "Алга" можно расплатиться в любом городском транспорте: всех без исключения перевозчиков, в числе которых и частники обеспечили так называемыми валидаторами. Были, конечно, и те, кто не встал на легальную сторону и, по словам руководителя РБ, с 1 июля их ждут жесткие санкции - штрафы и отзыв лицензии. Транспортная система, как и все остальные инициативы, будут дожиматься.
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