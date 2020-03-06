Радий Хабиров рассказал о внушительных успехах безналичной оплаты с «Алга»

За время введения транспортной карты "Алга" число оплат по ней превысило число тех, кто рассчитывается за проезд наличными. Эта цифра составила 150000 поездок. По мнению руководителя региона, это внушительный результат в борьбе с «гигантскими теневыми оборотами».

Хабиров рассказал, что картой "Алга" можно расплатиться в любом городском транспорте: всех без исключения перевозчиков, в числе которых и частники обеспечили так называемыми валидаторами. Были, конечно, и те, кто не встал на легальную сторону и, по словам руководителя РБ, с 1 июля их ждут жесткие санкции - штрафы и отзыв лицензии. Транспортная система, как и все остальные инициативы, будут дожиматься.