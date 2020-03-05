В Башкирии, благодаря нацпроекту, "Абзелилмясо" приобрело автолавку и мобильный холодильник

Благодаря этой программе основанной на доходогенерирующих проектах фермеры республики смогли получить более 600 млн рублей.

В частности, один из проектов, реализованных в Абзелиловском районе, занесен в Атлас успешных практик фермеров и сельхозкооперативов Башкирии.