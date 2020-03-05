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Экономика
5 Марта 2020, 23:03

В Башкирии, благодаря нацпроекту, "Абзелилмясо" приобрело автолавку и мобильный холодильник

В Башкирии действует специальная программа способствующая развитию сельскохозяйственной кооперации. Создана она в рамках нацпроекта способствующего развитию сельского бизнеса.

Благодаря этой программе основанной на доходогенерирующих проектах фермеры республики смогли получить более 600 млн рублей.
В частности, один из проектов, реализованных в Абзелиловском районе, занесен в Атлас успешных практик фермеров и сельхозкооперативов Башкирии.
Выиграв в 2018 году грант в размере трех миллионов рублей, председатель сельхозпредприятия "Абзелилмясо" Ильгизар Ишбаев смог приобрести передвижное холодильное оборудование и автолавку. Теперь реализация продукции КФХ вышло на новый уровень.
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