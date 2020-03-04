В Башкирии активно приступили к восстановлению утраченных лесов

Было отмечено, что в республике активно реализуются программы в рамках национального проекта "Экология". В ведомстве рассказали об исполнении основных показателей федеральной программы «Сохранение лесов». Были восстановлены леса в Караидельском, Бурзянском, Баймакском, Зилаирском и Белорецком районах, а доля зеленых насаждений в РБ одна из самых высоких в сравнении с другими регионами России.
Была обсуждена и проблематика лесных пожаров. В 2020 году на приобретение лесопожарного оборудования было затрачено около 40 млн рублей. Вся техника поступит на вооружение до 24 апреля, а всем службам даны рекомендации по грамотному его использованию.