В Башкирии активно приступили к восстановлению утраченных лесов

Было отмечено, что в республике активно реализуются программы в рамках национального проекта "Экология". В ведомстве рассказали об исполнении основных показателей федеральной программы «Сохранение лесов». Были восстановлены леса в Караидельском, Бурзянском, Баймакском, Зилаирском и Белорецком районах, а доля зеленых насаждений в РБ одна из самых высоких в сравнении с другими регионами России.