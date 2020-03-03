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Экономика
3 Марта 2020, 21:08

В Башкирии работа с экспортерами признана одной из самых успешных

Российский экспертный центр высоко оценил проводимую в 2019 году работу с экспортерами в Башкирии.

Проведенный региональными центрами рейтинг наглядно показал, что за прошедший год Башкортостан по части экспорта уступил лишь Алтайскому краю и Московской области.
В общей сложности услугами Центра поддержки экспорта воспользовались более 600 предпринимателей из Башкирии. Более того, центр организовал более 100 бизнес-поездок представителей компаний республики в зарубежные страны.
Отметим, что данные успехи стали возможны благодаря региональным проектам "Развитие экспорта услуг в РБ", "Развитие экспорта в РБ" и национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".
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