В Башкирии работа с экспортерами признана одной из самых успешных

Проведенный региональными центрами рейтинг наглядно показал, что за прошедший год Башкортостан по части экспорта уступил лишь Алтайскому краю и Московской области.
В общей сложности услугами Центра поддержки экспорта воспользовались более 600 предпринимателей из Башкирии. Более того, центр организовал более 100 бизнес-поездок представителей компаний республики в зарубежные страны.
Отметим, что данные успехи стали возможны благодаря региональным проектам "Развитие экспорта услуг в РБ", "Развитие экспорта в РБ" и национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".