В Башкирии работа с экспортерами признана одной из самых успешных

Проведенный региональными центрами рейтинг наглядно показал, что за прошедший год Башкортостан по части экспорта уступил лишь Алтайскому краю и Московской области.

В общей сложности услугами Центра поддержки экспорта воспользовались более 600 предпринимателей из Башкирии. Более того, центр организовал более 100 бизнес-поездок представителей компаний республики в зарубежные страны.