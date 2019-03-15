Бюджет Башкирии на 2019 год увеличится на 12,5 млрд рублей

Это связано с увеличением на 3,83 миллиарда рублей плана поступлений в текущем году налоговых и неналоговых доходов, а также в связи с увеличением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 8,47 миллиарда и от Фонда содействия реформированию ЖКХ на 283 миллиона рублей. Изменения в бюджет республики будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании Госсобрания, сегодня документ был поддержан бюджетным комитетом парламента республики.