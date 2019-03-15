Бюджет Башкирии на 2019 год увеличится на 12,5 млрд рублей

Это связано с увеличением на 3,83 миллиарда рублей плана поступлений в текущем году налоговых и неналоговых доходов, а также в связи с увеличением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 8,47 миллиарда и от Фонда содействия реформированию ЖКХ на 283 миллиона рублей. Изменения в бюджет республики будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании Госсобрания, сегодня документ был поддержан бюджетным комитетом парламента республики.
Вместе с доходной планируется увеличить и расходную часть бюджета. Она вырастет на 19,2 миллиарда рублей.
«Дополнительные средства планируется направить на приобретение коммунальной техники, завершение строительства объектов к 100-летию республики, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, увеличение объема расходов Дорожного фонда Башкортостана, поддержку жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы республики, реального сектора экономики», — отметил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.
После внесения изменений основные параметры бюджета республики на текущий год будут следующие: доходы — 188,17 миллиарда рублей, расходы — 214,84 миллиарда, дефицит — 26,67 миллиарда рублей.
Источник: http://www.bashinform.ru/news/1285141-byudzhet-bashkirii-na-2019-god-uvelichitsya-na-12-5-mlrd-rubley/