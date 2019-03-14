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Экономика
14 Марта 2019, 13:06

Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров

В муниципалитетах Башкирии необходимо установить около 30 тысяч мусорных контейнеров и более 13 тысяч площадок накопления ТКО.

Об этом сообщил на коллегии ведомства замминистра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. В настоящее время в регионе организовано более 10 тысяч площадок накопления твердых коммунальных отходов, они оборудованы 21 тысячей контейнеров.


Обязанность по созданию и содержанию мест накопления отходов с 1 января 2019 года законодательно закреплена за органами местного самоуправления. Для формирования полноценной инфраструктуры на всей территории республики администрациями муниципальных районов сформированы так называемые «паспорта» готовности к переходу на новую систему обращения с ТКО. В них сформированы графики закупки контейнеров в течение 2019 года по каждому населенному пункту муниципалитета с привязкой к графику вывоза ТКО.


Напомним, с начала года в Башкирии четыре региональных оператора приступили к сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. Еженедельно в регионе порядка 500 единиц техники вывозят более 18 тысяч тонн отходов.


Для сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории республики имеются 35 полигонов ТКО, 14 мусоросортировочных комплексов, четыре установки по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, два предприятия по обработке макулатуры и два предприятия по переработке автомобильных покрышек. На территории Башкирии порядка 150 предприятий оказывают услуги в сфере обращения с отходами.

Источник: https://newsbash.ru/society/housing/9920-rajonam-bashkirii-dlja-realizacii-vyvoza-musora-neobhodimo-...
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