Районам Башкирии для реализации вывоза мусора необходимо 30 тысяч мусорных контейнеров

Об этом сообщил на коллегии ведомства замминистра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. В настоящее время в регионе организовано более 10 тысяч площадок накопления твердых коммунальных отходов, они оборудованы 21 тысячей контейнеров.







Обязанность по созданию и содержанию мест накопления отходов с 1 января 2019 года законодательно закреплена за органами местного самоуправления. Для формирования полноценной инфраструктуры на всей территории республики администрациями муниципальных районов сформированы так называемые «паспорта» готовности к переходу на новую систему обращения с ТКО. В них сформированы графики закупки контейнеров в течение 2019 года по каждому населенному пункту муниципалитета с привязкой к графику вывоза ТКО.







Напомним, с начала года в Башкирии четыре региональных оператора приступили к сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. Еженедельно в регионе порядка 500 единиц техники вывозят более 18 тысяч тонн отходов.



