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Экономика
13 Марта 2019, 13:14

В Башкортостане предложили увеличить начинающим фермерам размеры грантов

Увеличить гранты на одного начинающего фермера в мясном и молочном направлении с 3 до 5 млн рублей, в других видах деятельности — с 1,5 до 3 млн рублей предложила делегация Башкирии на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По словам депутата Госсобрания Башкирии Альфариса Байчурина, фермеры не могут получить кредиты для выполнения условия софинансирования по государственным программам – доля софинансирования составляет 40% собственных средств.


Сейчас процесс получения кредита занимает много времени и требует залога либо поручительства. По грантовой поддержке развития материальной базы кооперативов и развитию семейных животноводческих ферм предлагается увеличить уровень бюджетного финансирования до 80%, соответственно, снизить требование вложения собственных средств фермеров с 40% до 20%. Еще один путь поддержать село – помочь жителям в улучшении жилищных условий. Сейчас в очереди стоят более четырех тысяч семей, для обеспечения которых нужно более 5 млрд рублей. Кроме того, 70% субсидий выдается молодым семьям, а больше всего заявлений поступает от граждан более старшего возраста. Если убрать этот критерий, то очередь на получение жилья пойдет быстрее.

Источник: https://newsbash.ru/economy/9893-v-bashkortostane-predlozhili-uvelichit-nachinajuschim-fermeram-razm...
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