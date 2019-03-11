Отзыв лицензии «Роскомснаббанка» не скажется на деятельности «Первого Треста»

Как рассказал генеральный директор СК «Первый Трест» Тимур Гадеев, никакой аффилированности у банка и застройщика нет, компания хранила в «Роскомснаббанке» лишь незначительный объем средств, другие счета открыты преимущественно в государственных банках — «Сбербанке», «ВТБ» и «Россельхозбанке».

«Наше финансовое состояние — стабильное, средств на оставшихся счетах достаточно для бесперебойного строительства всех объектов и выполнения наших обязательств перед дольщиками. Мы не останавливаем строительство, в ближайшие месяцы сдаем очередной жилой дом в «Уфимском кремле», к концу года — еще два. Убедиться в этом может каждый — на всех наших объектах работают онлайн-камеры», — говорит Тимур Гадеев.

По словам руководителям компании, в ближайшее время «Первый Трест» начинает строительство трех жилищных комплексов на новых площадках — в Кузнецовском затоне, Глумилино-1 и на улице Бакалинской.

«Мы в курсе ситуации, запросили документы и провели мониторинг. Собственных средств у компании хватает, поэтому оснований для опасения нет», — рассказал первый заместитель председателя Госкомитета по строительству Башкирии Григорий Невоструев.

Как сообщало агентство «Башинформ», Центральный Банк России отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка» (бывший «Башкомснаббанк»), соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ. Одновременно Банк России аннулировал лицензию на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.