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Экономика
11 Марта 2019, 18:39

Отзыв лицензии «Роскомснаббанка» не скажется на деятельности «Первого Треста»

Руководство одного из крупнейших застройщиков Уфы прокомментировало появившуюся информацию о возможных срывах сроков строительства жилых домов из-за ситуации с «Роскомснаббанком»

Как рассказал генеральный директор СК «Первый Трест» Тимур Гадеев, никакой аффилированности у банка и застройщика нет, компания хранила в «Роскомснаббанке» лишь незначительный объем средств, другие счета открыты преимущественно в государственных банках — «Сбербанке», «ВТБ» и «Россельхозбанке».
«Наше финансовое состояние — стабильное, средств на оставшихся счетах достаточно для бесперебойного строительства всех объектов и выполнения наших обязательств перед дольщиками. Мы не останавливаем строительство, в ближайшие месяцы сдаем очередной жилой дом в «Уфимском кремле», к концу года — еще два. Убедиться в этом может каждый — на всех наших объектах работают онлайн-камеры», — говорит Тимур Гадеев.
По словам руководителям компании, в ближайшее время «Первый Трест» начинает строительство трех жилищных комплексов на новых площадках — в Кузнецовском затоне, Глумилино-1 и на улице Бакалинской.
«Мы в курсе ситуации, запросили документы и провели мониторинг. Собственных средств у компании хватает, поэтому оснований для опасения нет», — рассказал первый заместитель председателя Госкомитета по строительству Башкирии Григорий Невоструев.
Как сообщало агентство «Башинформ», Центральный Банк России отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка» (бывший «Башкомснаббанк»), соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ. Одновременно Банк России аннулировал лицензию на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Источник: http://www.bashinform.ru/news/1282291-otzyv-litsenzii-roskomsnabbanka-ne-skazhetsya-na-deyatelnosti-pervogo-tresta/
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