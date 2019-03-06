Башкирский филиал Россельхозбанка принял участие в Российском промышленном форуме

Участниками мероприятия стали порядка пяти тысяч специалистов из разных городов страны, которые в рамках форума обсудили актуальные вопросы развития промышленности в регионах.

На площадке отраслевого события состоялось свыше 20 тематических секций с участием экспертов федеральных ведомств, комитетов, ассоциаций, научных институтов. Ключевым мероприятием форума стало Пленарное заседание «Проблемы и специфика промышленной революции 4.0 в России» и состоявшееся впервые Заседание Коллегии Министерства промышленности и инновационной политики республики.

Сотрудники Башкирского филиала РСХБ приняли активное участие в работе круглых столов: «Крупный и малый бизнес: межрегиональное сотрудничество, кооперация, точки роста» и «Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки бизнеса». Кроме того, в рамках форума специалистами филиала была организована консультационная площадка, где участники мероприятия могли ознакомиться с актуальными предложениями Банка.