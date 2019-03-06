+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Экономика
6 Марта 2019, 12:43

Башкирский филиал Россельхозбанка принял участие в Российском промышленном форуме

Башкирский региональный филиал Россельхозбанка принял участие в Российском промышленном форуме, который состоялся в Уфе на площадке выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо». Организаторами события выступили Правительство Республики Башкортостан, региональное Министерство промышленности и инновационной политики, Администрация ГО г. Уфа и Башкирская выставочная компания.

Участниками мероприятия стали порядка пяти тысяч специалистов из разных городов страны, которые в рамках форума обсудили актуальные вопросы развития промышленности в регионах.
На площадке отраслевого события состоялось свыше 20 тематических секций с участием экспертов федеральных ведомств, комитетов, ассоциаций, научных институтов. Ключевым мероприятием форума стало Пленарное заседание «Проблемы и специфика промышленной революции 4.0 в России» и состоявшееся впервые Заседание Коллегии Министерства промышленности и инновационной политики республики.
Сотрудники Башкирского филиала РСХБ приняли активное участие в работе круглых столов: «Крупный и малый бизнес: межрегиональное сотрудничество, кооперация, точки роста» и «Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки бизнеса». Кроме того, в рамках форума специалистами филиала была организована консультационная площадка, где участники мероприятия могли ознакомиться с актуальными предложениями Банка.
«Башкирский филиал Россельхозбанка – универсальный, надежный партнер для бизнес-сообщества республики, и мы готовы оказывать финансовую поддержку проектов не только в сфере сельского хозяйства, но и других отраслях экономики. Участие в Российском промышленном форуме для нас это, прежде всего, отличная возможность установить партнёрские отношения с ведущими промышленными федеральными и региональными компаниями», — отметил директор Башкирского регионального филиала Алексей Самсонов.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru