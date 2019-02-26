В Башкирии вводится безналичная оплата проезда в общественном транспорте

При этом чиновник отметил, что в Уфе безналичная система оплаты уже введена и активно используется в автобусах «Башавтотранса», электротранспорте МУЭТ, речном транспорте и на канатной дороге.

Генеральный директор АО «Башкирский регистр социальных карт» (разработчик социальной карты Башкортостана) Александр Гусев отметил, что в целом по Башкирии безналичной системе оплаты проезда оборудованы порядка 30 процентов общественного транспорта. Помимо уфимских автобусов, троллейбусов и трамваев безналичная оплата действует в Стерлитамаке (троллейбусное управление) и Салавате (трамвайное управление). Стоит задача создать универсальный носитель и единую систему безналичной оплаты для всего общественного транспорта республики.

Александр Гусев отметил, что для удобства пассажиров будут созданы тарифы, которые позволят удешевить проезд при безналичной оплате. Например, часовой — когда в течение часа можно пересаживаться с одного маршрута на другой, заплатив всего один раз, или по принципу проездного, когда проезд за безналичный расчёт стоит дешевле.

Сейчас решается вопрос с пополнением транспортных карт. В настоящее время пополнить карту можно в киосках «Уфа печати», ведутся переговоры с банковскими офисами.

Также разрабатывается специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет пополнять транспортную карту по номеру.

Александр Гусев добавил, что в настоящее время владельцы социальной карты РБ, реализованной на платежной системе «Мир» могут расплачиваться ею в общественном транспорте. Следующим этапом станет разработка виртуальной транспортной карты.

Участники пресс-завтрака отметили, что расплачиваться можно и банковскими картами, но только с возможностью бесконтактной оплаты.

Самая сложная задача — заинтересовать в переводе на безналичную систему оплаты проезда частных перевозчиков. Данный вопрос сейчас обсуждается.

Согласно опросам, 40 процентов жителей Башкирии выступают за наличную оплату проезда, а 60 процентов за безналичную.