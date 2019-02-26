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Экономика
26 Февраля 2019, 16:34

В 2019 году в Башкирии введут в эксплуатацию 53 объекта

В течение года в Башкортостане в эксплуатацию введут 53 объекта, на строительство которых выделено 6,8 миллиарда рублей.

Об этом на правительственном совещании «Стройчас» сообщил начальник регионального управления капитального строительства Рамзиль Кучарбаев.Свои двери откроют новых 19 школ, 12 спортивных комплексов, 14 детских садов, два пожарных депо, по три объекты культуры и медучреждения. Также идет строительству центра спортивной подготовки в уфимском Затоне, где уже летом пройдут состязания «Летних Международных детских игр».
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил коллегамне упустить из вида вопрос благоустройства прилегающих ко всем объектам территорий и оборудованием подъездных путей. Чиновникам он поручил заранее планировать строительство новых социально значимых объектов, попросив подготовить прогнозный план по возведению школ на ближайшие пять лет.
– Только стройте такие социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники, – чтобы люди шли туда с радостью. Используйте яркие краски, современные материалы, предусматривайте вентилируемые фасады, - добавил он.
Источник: https://newsbash.ru/economy/9544-v-2019-godu-v-bashkirii-vvedut-v-jekspluataciju-53-obekta.html
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