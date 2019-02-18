+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Экономика
18 Февраля 2019, 13:56

В Башкирии шесть миллиардов будет направлено на ремонт подъездов

На оперативном совещании в Правительстве РБ и.о. заместителя премьер-министра Правительства РБ — министра ЖКХ РБ Михаил Киреев рассказал о ходе работ по программе ремонта подъездов в многоквартирных домах.

— Министерством ЖКХ РБ разработана программа ремонта подъездов в многоквартирных домах. Ежегодно планируется ремонтировать около четырех тысяч подъездов. Всего с 2019 по 2024 год будет отремонтировано 26 тысяч подъездов. Финансирование на весь период составляет почти шесть миллиардов. Из них в 2019 году на ремонт подъездов планируется направить около одного миллиарда рублей.
Сейчас завершено проведение общих собраний собственников помещений в МКД. Формируется адресный перечень по каждому муниципалитету. Жители сами определили перечень работ, цвет покраски стен, выбрали уполномоченного, который будет контролировать ход и участвовать в приёмке выполненных работ. Протоколы собраний сегодня до конца дня направляются в адрес регионального оператора для формирования адресного перечня ремонтируемых МКД.
Источник: https://newsbash.ru/society/housing/9337-v-bashkirii-shest-milliardov-budet-napravleno-na-remont-podezdov.html
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru