В Башкирии шесть миллиардов будет направлено на ремонт подъездов

— Министерством ЖКХ РБ разработана программа ремонта подъездов в многоквартирных домах. Ежегодно планируется ремонтировать около четырех тысяч подъездов. Всего с 2019 по 2024 год будет отремонтировано 26 тысяч подъездов. Финансирование на весь период составляет почти шесть миллиардов. Из них в 2019 году на ремонт подъездов планируется направить около одного миллиарда рублей.
Сейчас завершено проведение общих собраний собственников помещений в МКД. Формируется адресный перечень по каждому муниципалитету. Жители сами определили перечень работ, цвет покраски стен, выбрали уполномоченного, который будет контролировать ход и участвовать в приёмке выполненных работ. Протоколы собраний сегодня до конца дня направляются в адрес регионального оператора для формирования адресного перечня ремонтируемых МКД.
Источник: https://newsbash.ru/society/housing/9337-v-bashkirii-shest-milliardov-budet-napravleno-na-remont-podezdov.html