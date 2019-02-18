В Башкирии шесть миллиардов будет направлено на ремонт подъездов

— Министерством ЖКХ РБ разработана программа ремонта подъездов в многоквартирных домах. Ежегодно планируется ремонтировать около четырех тысяч подъездов. Всего с 2019 по 2024 год будет отремонтировано 26 тысяч подъездов. Финансирование на весь период составляет почти шесть миллиардов. Из них в 2019 году на ремонт подъездов планируется направить около одного миллиарда рублей.