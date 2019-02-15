Радий Хабиров подписал соглашение о сотрудничестве с «Россельхозбанком»

Соглашение о сотрудничестве предполагает взаимодействие между правительством Башкортостана и финансовой организации в решении приоритетных задач региона, а также в укреплении экономического и промышленного потенциала республики.



«В числе основных направлений сотрудничества – развитие системы кредитования юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в рамках программ государственной поддержки, реализация совместных инвестпроектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, содействие в создании индустриальных и технологических парков, территорий опережающего социально-экономического развития, развитии моногородов, а также поддержка проектов с использованием механизма государственно-частного партнёрства», – сообщили в пресс-службе Главы РБ.