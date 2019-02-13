Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года

Как сообщили в Госкомитете РБ по тарифам, с 1 июля текущего года средневзвешенные тарифы для населения республики составят:



— по водоснабжению — 25,96 рубля за 1 кубометр, по водоотведению — 26,28 рубля за 1 кубометр с ростом 1,6% и 1,4%, соответственно;



— тариф на тепловую энергию в некомбинированной выработке, с учетом инвестиционной составляющей, в среднем по Башкирии составит 1992,89 рубля/Гкал (с НДС) с ростом 101,85%;



— рост одноставочного тарифа на электрическую энергию составит 3,6 %. Для населения в сельской местности и в городах с электроплитами тариф установлен с коэффициентом 0,7;



— цена на природный газ для населения в первом полугодии 2019 года, в зависимости от направления его использования, составит от 6,62 до 7,10 рубля за 1 кубометр. Прогнозом социально-экономического развития предусмотрен рост со второго полугодия 2019 года не более чем на 1,4%.



«Башэлектросбыт» сообщил о повышении платы за электроэнергию с 1 января 2019 года



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Тарифы ежегодно утверждаются в рамках установленных ограничений по индексу роста совокупной платы населения за коммунальные услуги.







Для защиты населения в прошлом году была продолжена практика ограничения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за счет установления предельных максимальных индексов в среднем по каждому субъекту России.







Для Башкирии на 2019 год с 1 июля предельный индекс изменения вносимой населением платы за коммунальные услуги принят на уровне 2,0% — один из самых низких в стране. Для сравнения: в 2018 году этот индекс составлял в республике 5,9%.







В структуру платы населения за коммунальные услуги входит плата за водоснабжение (8%), водоотведение (7%), горячее водоснабжение (8%), отопление (47%), газоснабжение (3%) и электроснабжение (24%). Доля расходов на оплату услуги по ТКО в совокупном платеже в 2019 году прогнозируется на уровне 8%.



