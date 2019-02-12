В Башкирии начнется постепенное повышение оплаты за вывоз мусора

Напомним, по согласованию с региональными операторами на всей территории республики установлена единая плата в размере 70 рублей где была организована регулярная система вывоза, и 35 рублей — где вывоз до 1 января 2019 года не осуществлялся. Принятие дополнительных нормативно-правовых актов республиканских государственных органов по данному вопросу не требуется», — сообщили в ведомстве.

«При заключении договора с регоператором по обращению с ТКО нужно предоставить документ, подтверждающий, что зарегистрированный в доме или квартире человек проживает в другом месте. Это может быть документ о регистрации по факту временного пребывания, справка из учебного заведения. В соответствии с правилами, если у собственника несколько квартир или домов, то он должен оплачивать услугу по всем адресам, а не только там, где проживает», — объяснили в региональном Минэкологии.