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Экономика
12 Февраля 2019, 13:30

В Башкирии начнется постепенное повышение оплаты за вывоз мусора

По мере строительства и обустройства контейнерных площадок на всей территории Республики Башкортостана, будет происходить рост размера платы граждан. Об этом сообщили в министерстве природопользования и экологии республики.

Напомним, по согласованию с региональными операторами на всей территории республики установлена единая плата в размере 70 рублей где была организована регулярная система вывоза, и 35 рублей — где вывоз до 1 января 2019 года не осуществлялся. Принятие дополнительных нормативно-правовых актов республиканских государственных органов по данному вопросу не требуется», — сообщили в ведомстве.
Для тех граждан, которые временно отсутствуют по месту прописки (в связи с отъездом или временном проживании в другом месте), возможен перерасчет.
«При заключении договора с регоператором по обращению с ТКО нужно предоставить документ, подтверждающий, что зарегистрированный в доме или квартире человек проживает в другом месте. Это может быть документ о регистрации по факту временного пребывания, справка из учебного заведения. В соответствии с правилами, если у собственника несколько квартир или домов, то он должен оплачивать услугу по всем адресам, а не только там, где проживает», — объяснили в региональном Минэкологии.
Телефон «горячей линии» по вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 8 (347) 218-03-90 (в рабочее время).
Источник: https://newsbash.ru/economy/9181-v-bashkirii-nachnetsja-postepennoe-povyshenie-oplaty-za-vyvoz-musora.html
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