Башкирия в 2019 году по нацпроекту на ремонт дорог потратит 5,2 млрд рублей

«1 млрд рублей предусмотрен на капитальный ремонт и реконструкцию Уфимской агломерации (275 км дороги). На ремонт и эксплуатацию Стерлитамакской агломерации (226 км дороги) выделено 513 млн рублей. Еще 320 млн рублей — на иные дороги по территории республики. Из значимых объектов: завершение строительства улицы Набережной и Тимашевской развязки в Уфе, а также начало строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Воровского», — пояснил региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги», депутат Госдумы Зариф Байгускаров.







«Единая Россия» закрепит за каждым объектом, на котором ведутся работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», конкретного депутата, чтобы отслеживать выполнение работ и расходование выделенных на них средств. Об этом сообщил в рамках правчаса в Государственной Думе зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, федеральный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский.







Он уточнил, что всероссийский партийный контроль подразумевает, что депутатский корпус партии в регионах и муниципалитетах подключится к этой работе.