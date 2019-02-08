Минздрав Башкирии предложил на 420 руб. увеличить стоимость подарочных наборов для новорожденных

В последний раз состав и цена комплекта менялись в 2014 году. Его стоимость составляет 1,18 тыс. руб. В набор входят 11 предметов, включая простынь-уголок с башкирским орнаментом, одеяло-плед, шапочку, два чепчика, теплую и легкую пеленки, две распашонки и пинетки.