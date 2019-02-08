Минздрав Башкирии предложил на 420 руб. увеличить стоимость подарочных наборов для новорожденных
Минздрав Башкирии предложил на 420 руб. увеличить стоимость подарочных наборов для новорожденных, следует из проекта распоряжения кабмина, опубликованного на официальном сайте ведомства, сообщает Новости Башкирии сегодня
В последний раз состав и цена комплекта менялись в 2014 году. Его стоимость составляет 1,18 тыс. руб. В набор входят 11 предметов, включая простынь-уголок с башкирским орнаментом, одеяло-плед, шапочку, два чепчика, теплую и легкую пеленки, две распашонки и пинетки.
Минздрав предлагает увеличить стоимость набора до 1,6 тыс. руб. При этом количество предметов в нем может уменьшиться до семи. Пеленки, распашонки, чепчики и пинетки предлагается заменить кофточкой, ползунками и комбинезоном из трикотажного хлопчатобумажного полотна. Поздравительную открытку от главы республики в составе набора планируют сохранить.
В минздраве пояснили, что стоимость комплекта увеличится не только за счет качественного изменения предметов, но и из-за повышения НДС.
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