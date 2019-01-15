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Экономика
15 Января 2019, 12:42

В Башкирии Служба весового контроля направила в бюджет 606 млн рублей

Служба весового контроля РБ по итогам 2018 года направила в бюджет более 606 млн рублей. По данным ведомства, на 66,6 млн руб. было выдано 3,7 тыс. разрешений и 10 тыс. согласований маршрутов.

Всего за год Служба взвесила 157 тыс. грузовиков, из них 2,8 тыс. были с превышением нагрузки. За различные нарушения инспекторы выписали почти 1,4 млн протоколов на более чем полмиллиона рублей. В казну уже поступило около 540 млн.

Источник: http://www.bashinform.ru/news/1260899-v-bashkirii-sluzhba-vesovogo-kontrolya-napravila-v-byudzhet-60...


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