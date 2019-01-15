В Башкирии рост цен на коммунальные услуги в этом году не должен превысить 2%

«Это предельные индексы роста цен для республики. В 2018 году эта цифра была на уровне — 5,9%. Двойной рост цен в этом году связан с увеличением ставки НДС с 18% до 20%. С 2020 тарифы будут меняться только один раз в год. С 1 января 2019 году газ для населения не превысит 1,7%, тарифы на электроэнергию должны быть не выше 1,7%». А с 1 июля, по отношению к 1 января на сетевой газ не более 1,4%, а на электроэнергию не более 3,6%", — пояснила на заседании комитета Госсобрания по жилищной политике председатель госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк.