В Башкирии рост цен на коммунальные услуги в этом году не должен превысить 2%
По республике общий рост цен на коммунальные услуги с 1 января не должен превысить 1,7%, а с 1 июля текущего года — 2,0%.
«Это предельные индексы роста цен для республики. В 2018 году эта цифра была на уровне — 5,9%. Двойной рост цен в этом году связан с увеличением ставки НДС с 18% до 20%. С 2020 тарифы будут меняться только один раз в год. С 1 января 2019 году газ для населения не превысит 1,7%, тарифы на электроэнергию должны быть не выше 1,7%». А с 1 июля, по отношению к 1 января на сетевой газ не более 1,4%, а на электроэнергию не более 3,6%", — пояснила на заседании комитета Госсобрания по жилищной политике председатель госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк.
По ее словам, тарифы за водоотведение с 1 июля увеличатся на 1,4%, за водоснабжение — на 1,6%. Тариф за отопление может максимум вырасти на 2%.
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