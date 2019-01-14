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Экономика
14 Января 2019, 16:15

В России с 1 марта лицензированию подлежит весь пассажирский транспорт

В стране с 1 марта вступают в силу изменения в закон о лицензировании пассажирского транспорта (вместимостью более восьми пассажирских мест). Как пояснил начальник Западно-Уральского управления Ространснадзора Сергей Мережко, теперь лицензированию подлежат любые перевозки, кроме производимых спецтранспортом правоохранительных, чрезвычайных служб и скорой помощи.

«Сейчас лицензируются перевозки пассажиров только на регулярных маршрутах. Заказные перевозки носят уведомительный характер, предприятия могут перевозить своих сотрудников без лицензии. С 1 марта лицензируются любые перевозки, в том числе школьные. Не нужно будет лицензировать только те автобусы, которые не выезжают с территории предприятия», — пояснил Сергей Мережко. Таким образом, заниматься перевозкой пассажиров без лицензии, под видом «заказа», будет невозможно.


Каждый лицензиат обязан вести реестр принадлежащих или арендуемых им транспортных средств. Благодаря этим сведениям, Ространснадзор получит сведения обо всех автобусах и их состоянии, что позволит составить реальную картину рынка пассажирских перевозок.


Лицензии бессрочные. Проверки лицензиатов отменяются. Транспорт будут проверять только в ходе рейдов на дорогах.


Владельцы автотранспорта с лицензией переоформят ее упрощенным способом. Получающим лицензию впервые придется собрать пакет документов и выполнить ряд требований — в их числе обеспечение ночной стоянки, техобслуживания, медосмотров.


Согласно нововведениям, все автобусы, даже которым не нужна лицензия, и грузовики подъемностью свыше 3,5 тонны, обязательно оснащаются тахографами — эти приборы учитывают время работы водителя. «Всё это прежде всего делается для безопасности людей», — подчеркнул чиновник.


Перевозчикам дается 120 дней на получение лицензий, то есть оформить их следует к 29 июня.

Источник: http://www.bashinform.ru/news/1260506-v-rossii-s-1-marta-nastupaet-novyy-poryadok-litsenzirovaniya-p...


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