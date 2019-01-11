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Экономика
11 Января 2019, 16:20

В Башкирии с повышением МРОТ повысился размер пособия по уходу за первенцем

В Башкирии в связи с повышением минимального размера оплаты труда выросли пособия по уходу за первенцем. С 1 января этого года МРОТ в России составил 11 280 рублей, в Башкирии с учетом уральского коэффициента – 12 972 рубля.

Как сообщили в региональном управлении Фонда социального страхования, теперь сумма выплат по уходу за первым ребенком до полутора лет для работающих граждан не может быть ниже 5 188 рублей 80 копеек. Также увеличен размер пособий по беременности и родам. Он рассчитывается исходя из среднедневного заработка за два года и выплачивается в 100-процентном размере за 140 календарных дней (70 до родов и 70 после). То есть, если женщина получает минимальный заработок, то ее дневная зарплата составляет 426 рублей (12 972 рубля х 24 месяца / 730 дней). Следовательно, пособие по беременности и родам составит 59 706 рублей (426 рублей х на 140 дней).
Источник: https://newsbash.ru/economy/8547-v-bashkirii-vyrosli-posobija-po-uhodu-za-rebenkom.html
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