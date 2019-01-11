В Башкирии полностью запущен второй мультиплекс

С 2015 года РТРС построил в регионе 216 объектов вещания. До прихода «цифры» жители республики могли принимать не более четырех телеканалов. Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей больших городов и жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных.







С 2018 года региональные программы «Вести-Башкортостан» доступны на каналах первого мультиплекса «Россия‑1», Россия 24» и «Радио России».







С 3 июня регион полностью переходит на цифровые технологии — аналоговое вещание будет отключено. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.







Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового телевидения — это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ- диапозона. Если телевизор старый, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка.







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Н. Колупаева



