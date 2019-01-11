В Башкирии полностью запущен второй мультиплекс

24 декабря специалисты филиала РТРС « РТПЦ Республики Башкортостан» включили последние передатчики второго мультиплекса. Цифровая телесеть заработала в полном объеме. Теперь 20 цифровых каналов доступны не менее чем 95% жителей Башкортостана.
С 2015 года РТРС построил в регионе 216 объектов вещания. До прихода «цифры» жители республики могли принимать не более четырех телеканалов. Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей больших городов и жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных.
С 2018 года региональные программы «Вести-Башкортостан» доступны на каналах первого мультиплекса «Россия‑1», Россия 24» и «Радио России».
С 3 июня регион полностью переходит на цифровые технологии — аналоговое вещание будет отключено. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового телевидения — это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ- диапозона. Если телевизор старый, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка.
Узнайте больше на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федеральной горячей линии 8 800 220 20 02. Звонок по России бесплатный.
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87