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Экономика
10 Января 2019, 13:34

В Башкирии работникам сельского хозяйства с большим стажем увеличили фиксированный размер пенсий

С 1 января 2019 года для неработающих пенсионеров-сельчан, имеющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве, установлено повышение на 25% фиксированной выплаты к страховой пенсии.

«В Башкирии 51 тысяче жителей села, имеющих соответствующий стаж и неработающих в настоящее время, увеличена фиксированная выплата. С января текущего года ежемесячное увеличение сельчанам составит более 1133 рубля. Повышение произведено автоматически, без подачи заявления, по сведениям пенсионного (выплатного) дела», — сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда по Башкирии Фоат Хантимеров.


По его словам, для подсчета стажа работы в сельском хозяйстве применен Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, утвержденный постановлением российского правительства.


На жителей села, работавших в организациях и учреждениях, основным видом деятельности которых не является сельское хозяйство (в школах, сельских советах, фельдшерских и медицинских пунктах и т.д.) повышение фиксированной выплаты не распространяется.


Пенсионеры, у которых имеющийся 30-летний стаж в сельском хозяйстве (растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве) не подтвержден записями в трудовой книжке, вправе в любое время представить в Пенсионный фонд дополнительные документы, необходимые для перерасчета пенсии.


При обращении с 1 января по 31 декабря, перерасчет пенсии будет сделан с начала 2019 года, без потерь полагающихся сумм.


После 31 декабря 2019 года, перерасчет будет осуществляться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление о перерасчете фиксированной выплаты к страховой пенсии, пояснили специалисты.

Источник: https://newsbash.ru/economy/8515-v-bashkirii-rabotnikam-selskogo-hozjajstva-s-bolshim-stazhem-uvelic...


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