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Экономика
9 Января 2019, 14:33

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

С 1 октября текущего года в России зарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3 процента, заявил в интервью «Российской газете» глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, речь идет о бюджетниках, не упоминавшихся в майских указах президента страны Владимира Путина.


«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения», — отметил Топилин.


Из федерального бюджета для регионов планируется дополнительно выделить 100 млн рублей.


«Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников», — добавил глава Минтруда.


При этом он подчеркнул, что конкретные сроки реализации этих мер зависят от обстановки на местах, где существует своя схема повышения оплаты труда.


Топилин также рассказал, что в этом году правительство ожидает более медленный рост реальной зарплаты россиян, чем в 2018-м.

Источник: http://www.bashinform.ru/news/1258873-s-1-oktyabrya-vyrastut-zarplaty-byudzhetnikov/


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