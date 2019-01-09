С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

По его словам, речь идет о бюджетниках, не упоминавшихся в майских указах президента страны Владимира Путина.







«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения», — отметил Топилин.







Из федерального бюджета для регионов планируется дополнительно выделить 100 млн рублей.







«Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников», — добавил глава Минтруда.







При этом он подчеркнул, что конкретные сроки реализации этих мер зависят от обстановки на местах, где существует своя схема повышения оплаты труда.







Топилин также рассказал, что в этом году правительство ожидает более медленный рост реальной зарплаты россиян, чем в 2018-м.



