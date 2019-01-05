На уфимских заправках компании «Башнефть» и «Лукойл» обновили цены на бензин

На заправках «Лукойла» также произошло удорожание топлива. АИ-92 «Экто» — 41 рубль (повышение на 70 коп.), АИ-95 «Экто» — 45,75 рублей (повышение 76 коп.), АИ-100 Экто» — 52,38 рублей (+88 коп.) и дизельное топливо — 47,70 рублей (+80 коп.)

Напомним, последний раз на уфимских АЗС цены поднимались на дизельное топливо в ноябре 2018 года. В этот раз, как ранее объясняли нефтяники, повышение стоимости бензина исключительно связано с повышением НДС.