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Экономика
5 Января 2019, 13:41

На уфимских заправках компании «Башнефть» и «Лукойл» обновили цены на бензин

На автозаправочных станциях столицы Башкирии поднялись цены на бензин

Согласно информационным табло, на АЗС компании «Башнефть», стоимость АИ-92 достигла 40,95 рублей (+65 коп.); «Атум 92» — 41,55 рублей (+65 коп.), «Атум 95» — 44 рубля (+70 коп.), ДТ — 46,25 рублей (+75 коп.).
На заправках «Лукойла» также произошло удорожание топлива. АИ-92 «Экто» — 41 рубль (повышение на 70 коп.), АИ-95 «Экто» — 45,75 рублей (повышение 76 коп.), АИ-100 Экто» — 52,38 рублей (+88 коп.) и дизельное топливо — 47,70 рублей (+80 коп.)
Напомним, последний раз на уфимских АЗС цены поднимались на дизельное топливо в ноябре 2018 года. В этот раз, как ранее объясняли нефтяники, повышение стоимости бензина исключительно связано с повышением НДС.
Источник: http://www.bashinform.ru/news/1258344-na-ufimskikh-zapravkakh-kompanii-bashneft-i-lukoyl-obnovili-tseny-na-benzin/
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