О переходе на новую систему обращения с ТКО в Мишкинском районе

С нового года услуга по вывозу ТКО перейдет из статуса «жилищный» в статус «коммунальный» (ч.4 ст. 154 ЖК РФ), вступит в действие институт регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Обязанность по созданию контейнерных площадок с 1 января 2019 года возложена на органы местного самоуправления Постановлением Правительства Российской Федерации. Также администрации будут обязаны вести реестр мест (площадок) накопления ТКО и размещать информацию о внесении или изменении данных в этом реестре в сети «Интернет».

В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО. Потребителям запрещено устраивать несанкционированные свалки и собирать ТКО вне контейнеров.

Заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО

С 1 января 2019 года все граждане, проживающие в многоквартирных домах, частном секторе, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны по закону заключить договор на оказание услуг по обращению с отходами с региональным оператором и оплачивать данную услугу.

Регоператор не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО собственнику твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне его деятельности.

По договору на оказание услуг по обращению с ТКО регоператор обязуется принимать ТКО в объеме и в местах (на площадках) накопления, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а собственник ТКО обязуется оплачивать услуги регионального оператора.

Регоператор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу регоператора размещает одновременно в печатных средствах массовой информации и на своем официальном сайте в сети «Интернет» адресованное потребителям предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО и текст типового договора.

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения регоператором предложения о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО направляет регоператору заявку потребителя и документы, предусмотренные пунктами 8.5–8.7 Правил обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1156.

В случае если потребитель не направил регоператору заявку в указанный срок, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного договора на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе.

Оплата услуг по обращению с ТКО

Новая строка — «за оказание услуги по обращению с ТКО» –появится в платежках жителей Башкирии с февраля 2019 года по аналогии с платой за газ, воду и электроэнергию.

Плата граждан за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 рассчитывается как произведение тарифа и норматива накопления твердых коммунальных отходов на 1 человека.

Максимальный расчетный размер платы граждан за услугу по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на одного проживающего составит в зоне № 2, куда входит и Мишкинский район, — 94,35 рублей в МКД и 95,82 рублей в ИЖС.

Правительством Российской Федерации в настоящее время прорабатывается вопрос фиксации ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2018 года и освобождению от налога на добавленную стоимость в отношении услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемых региональными операторами.

В случае принятия Правительством Российской Федерации вышеуказанных решений, Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам будут пересмотрены предельные тарифы для региональных операторов, в результате чего плата граждан может снизиться и составить на одного проживающего в зоне № 2–77,05 рублей в МКД и 78,25 рублей в ИЖС.

Вместе с тем Правительством Республики Башкортостан до момента формирования мест накопления отходов, контейнерной базы в необходимом количестве, регоператорам настоятельно рекомендовано установить в 2019 году плату не более 35 рублей с одного человека для жителей сельской местности, где отсутствует на сегодняшний день система сбора и вывоза отходов и 70 рублей там, где осуществляется планово-регулярный вывоз.

Льготы на оплату услуг по обращению с ТКО

Жители Башкирии могут получить льготы на оплату новой услуги по обращению с ТКО. Есть несколько вариантов мер социальной поддержки, установленных законодательством. Расходы на жилищно-коммунальные услуги возмещаются в виде ежемесячной денежной компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК) и субсидий. К льготным категориям относятся многодетные и неполные семьи, одинокие пенсионеры и другие социально незащищенные категории граждан. Субсидией могут воспользоваться и те жители, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из стандартов их стоимости, превышают максимально допустимую долю расходов на этот вид услуг в совокупном доходе семьи. Для многодетных и неполных семей это 15%, для одиноких пенсионеров — 18%, для иных категорий граждан — 20%.

Право на предоставление ЕДК имеют ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны труда, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, отдельные категории многодетных семей. Она определяется в процентном отношении к республиканским стандартам стоимости ЖКУ на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек. Эти стандарты ежегодно устанавливает Правительство республики отдельно по каждому муниципальному образованию.

Чтобы оформить ЕДК или субсидию, необходимо обратиться в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства, либо в многофункциональные центры, или подать заявку в электронной форме через республиканский портал. Перечень необходимых документов размещен на сайте РЦПН. Там же с помощью «онлайн-калькулятора» можно рассчитать примерный размер субсидий. Ознакомиться с условиями и порядком предоставления мер социальной поддержки, перечнем необходимых документов поможет «интерактивный онлайн-консультант». Можно предварительно записаться на прием к специалистам филиалов ГКУ РЦСПН с помощью функции «прием граждан».

Главным условием для оформления единой денежной компенсации и субсидий является отсутствие задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.

«Горячие линии» региональных операторов и государственных органов

С 1 ноября работают «горячие линии» региональных операторов для информирования населения. Специалисты консультируют жителей по всем интересующим вопросам, связанным с работой регионального оператора по своей зоне. Звонки бесплатные, «горячие линии» работают с 9.00 до 17.00 в будние дни.

Зона № 2, № 4+ — ООО «Дюртюлимелиоводстрой» — тел. 8–800–511–84–20.

Также на сегодняшний день открыты «горячие линии» по вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в следующих государственных органах исполнительной власти РБ: Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ — тел. 8 (347) 223–32–80 (круглосуточно); Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору — тел. 8–937–845–28–42; Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан — тел. 8 (347) 218–07–35; 8 (347) 218–07–19 (время работы «горячей линии»: в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00); Министерство природопользования и экологии РБ — тел. 8 (347) 218–03–90 (время работы «горячей линии»: в рабочие дни с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 18:00).