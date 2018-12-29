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Экономика
29 Декабря 2018, 12:53

В Башкирии планируется субсидировать подведение газа в частные дома

В Башкирии планируется начать пилотный проект субсидирования расходов на подключение к газоснабжению частных домовладений

Средства будут выделяться из регионального или муниципальных бюджетов. Об этом заявил заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Артем Ковшов на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».
Необходимость субсидирования связана с низкой активностью подключения домовладений к уже существующим газопроводам. С 2005 года «Газпром» вложил в газификацию Башкирии свыше 3,8 миллиарда рублей, однако эффективность инвестиций оказалась низкой. Загрузка межпоселковых газопроводов составляет менее 20%, 50 тысяч домовладений не подключены к уже существующим газопроводам. К сетям, построенным в рамках программы газификации 2006-2017 годов, было подключено только 5,3 из 11 тысяч домовладений (48%) и 38 из 85 котельных (45%).
Газотранспортная система имеет низкую загрузку. По данным «Газпромтрансгаз Уфа», ее газораспределительные станции могут поставлять потребителям региона до 52,3 миллиарда кубометров голубого топлива в год, но фактический ежегодный объем поставок составляет 14,6 млрд кубометров, или около 22% заявленной мощности.
«Мы проводили анализ, по результатам которого выяснилось, что 22 тысячи домовладений готовы подключиться к газовым сетям, но не имеют возможности, — пояснил Артем Ковшов. — Стоимость подключения в среднем по республике составляет около 125 тысяч рублей, и не все граждане могут себе это позволить. В республике мы опробуем механизм субсидирования подключения определенных категорий граждан, которым действительно нужен газ и которые смогут его в дальнейшем оплачивать. Источник финансирования пока не определен, но это может быть региональный или муниципальный бюджет».
Сами газовики не могут использовать для финансирования подключения спецнадбавку, включаемую в тариф на газоснабжение, поскольку часть трубы, проложенная по участку у дома, становится собственностью гражданина, а по закону всё, что построено за счет средств оператора газовых сетей, должно оставаться в его собственности.
В настоящее время субсидирование подключения домовладений к инженерным сетям, в том числе газоснабжению, действует в ряде субъектов страны.
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