В Башкирии на уличное освещение в ближайшие шесть лет направят почти 4 млрд рублей

Михаил Киреев рассказал о возобновлении программы «Светлый город», которая была завершена в 2017 году. В ближайшие шесть лет на эти же цели будет направлено 3 млрд 817 млн рублей.

«За последнее время было установлено 2225 светоточек в 51 населенном пункте республики, что составляет 1,5 процента от необходимого объема. Было отремонтировано 8500 фонарей, что позволило увеличить количество освещенных подходов к школам, детским садам на 10 процентов. До 10 февраля в 40 малых и больших населенных пунктах будет установлено 1000 светоточек», — сообщил Михаил Киреев.