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Экономика
28 Декабря 2018, 16:23

В Башкирии на уличное освещение в ближайшие шесть лет направят почти 4 млрд рублей

В Башкирии в 2019 году на уличное освещение направят 648 млн рублей. Об этом сообщил врио министра ЖКХ Михаил Киреев на оперативном совещании в Правительстве республики 28 декабря.

Михаил Киреев рассказал о возобновлении программы «Светлый город», которая была завершена в 2017 году. В ближайшие шесть лет на эти же цели будет направлено 3 млрд 817 млн рублей.
«За последнее время было установлено 2225 светоточек в 51 населенном пункте республики, что составляет 1,5 процента от необходимого объема. Было отремонтировано 8500 фонарей, что позволило увеличить количество освещенных подходов к школам, детским садам на 10 процентов. До 10 февраля в 40 малых и больших населенных пунктах будет установлено 1000 светоточек», — сообщил Михаил Киреев.
Врио главы республики Радий Хабиров отметил, что будут освещены магистрали и там же установят камеры видеофиксации, а также сказал о необходимости установки освещения в Инорсе и ряда других территорий, возможно, для этого потребуется принять отдельную программу.
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